Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçı İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım antrenmanlarını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Bugün yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.