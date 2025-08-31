DOLAR
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek 2. Galibiyetini Aldı

Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek Süper Lig'de bu sezonki ikinci galibiyetini aldı; Melih Kabasakal, Lungoyi ve Arda Kızıldağ gol sevinci yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 09:24
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Deplasmanda kritik zafer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini aldı.

Lig'de 7. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, ilk hafta maçında evinde Galatasaray'a, ikinci hafta ise TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Burak Yılmaz yönetiminde sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, ikinci galibiyetini Kasımpaşa karşısında 3-2 ile aldı.

Gaziantep FK formasını ilk kez terleten yeni transfer Melih Kabasakal, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Güneydoğu temsilcisinde Lungoyi ve Arda Kızıldağ da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

