Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maçın hazırlık süreci, kulüp yönetimi tarafından tamamlandı.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde Antrenman

Son yapılan antrenman, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı, ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarla devam etti.

Maç İçin Yola Çıkacaklar

Kırmızı-siyahlı ekip, 19 Ekim'deki mücadele için bugün karayoluyla Kayseri'ye hareket edecek.