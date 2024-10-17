DOLAR
34,15 0,03%
EURO
37,07 0,22%
ALTIN
2.944,37 -0,31%
BITCOIN
2.288.422,52 1%

Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Kayserispor karşılaşması için son hazırlıklarını tamamladı. 19 Ekim'de zorlu bir maç bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:41
Gaziantep FK, Kayserispor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Kayserispor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Maçın hazırlık süreci, kulüp yönetimi tarafından tamamlandı.

Teknik Direktör Selçuk İnan Yönetiminde Antrenman

Son yapılan antrenman, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı, ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarla devam etti.

Maç İçin Yola Çıkacaklar

Kırmızı-siyahlı ekip, 19 Ekim'deki mücadele için bugün karayoluyla Kayseri'ye hareket edecek.

İLGİLİ HABERLER

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Samsunspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Cizre Belediyespor, Arkas Spor ile Önemli Maçın Hazırlıklarını Tamamladı
3
Görme Engelliler Kadın Futbol Şampiyonası Tamamlandı
4
Murat Kocakaya Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Yeni Başkanı Oldu
5
Görme Engelli Milli Haltercilerden Tarihi Başarı
6
Ancelotti, Arda Güler'in Takım İçindeki Rekabetine Dikkat Çekti
7
Galatasaray Petrol Ofisi'nden Tarihi Başlangıç: 11-0

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL