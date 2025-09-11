Gaziantep FK, Kocaelispor Maçında 3'te 3 Hedefliyor

Melih Kabasakal: "Kocaelispor maçını da kazanıp Trabzon'a 3'te 3 ile gitmek istiyoruz"

Gaziantep FKli futbolcu Melih Kabasakal, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Kocaelispor karşılaşmasını kazanmak istediklerini açıkladı.

Geçtiğimiz dönem İkas Eyüpspor'dan transfer edilen Melih, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada transfer sürecinin iki günde tamamlandığını söyledi.

Deneyimli oyuncu, büyük takımlar dahil birçok kulüpten teklif aldığını ancak Gaziantep'te oynamayı tercih ettiğini belirtti ve sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Çok golcü bir özelliğim yoktu ama hocam bana güvendi. Görev verdi ben de görevi layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda da gol atabilirim. Milli ara vardı çok iyi çalıştık. Kocaelispor maçını da kazanıp Trabzon'a 3'te 3 ile gitmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Yukarılara oymak istiyoruz. Umarım bu maçı da kazanırız. Hedefimize doğru yola çıkarız."

Melih Kabasakal, Gaziantep'e gelmesinde teknik direktör Burak Yılmaz'ın büyük etkisi olduğunu ve ilk telefon geldiğinde çok heyecanlandığını da sözlerine ekledi.

