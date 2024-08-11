Gaziantep FK'nın Yeni Sezon Hedefleri

Gaziantep FK, Yeni Transferlerle Hedef Büyütüyor

Gaziantep FK'nın başkanı Memik Yılmaz, yeni sezon öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Kaliteli Transferlerle Yeni Bir Takım Oluşturduk

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 13 kaliteli futbolcuyu takımımıza kazandırdık. Yaş ortalamamızı geçen yıla göre önemli ölçüde düşürdük,” ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Selçuk İnan ile Yola Devam

Başkan Yılmaz, “Selçuk İnan, çalışkan, dürüst ve mücadeleci bir teknik direktör. Geçen sezon onunla önemli adımlar attık. Bu yıl da başarı için birlikte çalışacağız,” dedi.

Bodrum FK Maçına Hazırlık

İlk maçlarını Sipay Bodrum FK ile oynayacaklarını belirten Yılmaz, “3 puan için Bodrum'a gidiyoruz. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alırız,” şeklinde konuştu.

Adaptasyon Süreci

Yılmaz, yeni takımın adapte olabilmesi için ilk 5 hafta zorluklar yaşayabileceğini de sözlerine ekleyerek, "Ama başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyorum," dedi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan bir takım kurduklarını belirterek AA muhabirine yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, çoğunluğu yeni oyunculardan oluşan bir takım kurduklarını belirterek AA muhabirine yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.