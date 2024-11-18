Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular düz koşunun ardından aktivasyon çalışmaları yaptı. Kırmızı siyahlı ekip, 23 Kasım Cumartesi günü RAMS Başakşehir ile oynanacak müsabaka için yarın da hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.