Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor maçına hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Maxim (önde) ve Kozlowski (arkada) de antrenmanda yer aldı.