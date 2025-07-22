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Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarına Kayseri'de Devam Ediyor

Gaziantep FK, sezon öncesi kamp çalışmalarını Kayseri'de sürdürüyor; antrenman detayları ve programı paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:16
Gaziantep FK Sezon Hazırlıklarına Kayseri'de Devam Ediyor

Gaziantep FK, Sezon Öncesi Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi çalışmalarını Kayseri'de sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım, ikinci etap kampını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmana ısınma ve pas çalışmalarıyla başlanıldı, ardından top kapma çalışmaları yapıldı. Son bölümü ise hücum organizasyonları oluşturdu.

Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı bir başka idmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri'de sürdürdü.

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