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Gaziantep FK, Vanspor'u Hazırlık Maçında 3-1 Yendi

Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 mağlup ederek sezon öncesi güven verici bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 20:01
Gaziantep FK, Vanspor'u Hazırlık Maçında 3-1 Yendi

Gaziantep FK'nın Hazırlık Maçındaki Başarısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz gün Vanspor ile oynadığı hazırlık maçından 3-1 galip ayrıldı. Bu karşılaşma, sezon öncesi hazırlıklarının önemli bir parçası olarak dikkat çekti.

Kamp Merkezindeki Çalışmalar

Gaziantep FK, sezon hazırlıklarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürmeye devam ediyor. Takım, burada yaptığı antrenmanlar sonrasında Vanspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Golleri

Müsabakanın heyecan dolu anlarında, Gaziantep FK'nın gollerini Alexandru Maxim, Ali Mevran Ablak ve Kacper Kozlowski kaydetti. Vanspor'un tek golü ise Emre Batuhan Adıgüzel tarafından atıldı.

Bu galibiyet, Gaziantep FK'nın sezon öncesi formunu artırırken, takımın güçlü bir performans sergilediğinin de göstergesi oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.

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