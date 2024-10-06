Gaziantep FK ve Beşiktaş Maçında Öne Çıkanlar

Maç Öncesi Değişiklikler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un uyguladığı değişikliklerle sahaya çıktığında dikkatleri üzerine çekti. Siyah-beyazlı takım, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın İlk 11'i

Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmaya kadrosunda şu oyuncularla başladı: Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista, Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

Yedek Kulübesinden Notlar

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Göktuğ Baytekin, Emirhan Topçu, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Jean Onana, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Ersin Destanoğlu kadroda yoktu, Milot Rashica ise yedek olarak maça başladı.

Gaziantep FK'de Değişiklikler

Ev sahibi ekip Gaziantep FK ise teknik direktör Selçuk İnan önderliğinde, Eyüpspor ile oynanan son karşılaşmaya göre kadrosunda 3 oyuncu değişikliği yaptı. Kırmızı-siyahlı takım, sahaya şu isimlerle çıktı: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke.

Gaziantep FK Yedek Kulübesi

Kırmızı-siyahlı takımın yedek oyuncuları ise Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu, Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan şeklindeydi.

Taraftarların Yoğun İlgi Gösterdiği Maç

Karşılaşmaya her iki takımın da taraftarları büyük bir ilgiyle katıldı. Beşiktaş taraftarları, kendilerine ayrılan kısmı doldurarak takımlarına destek verirken, Gaziantep FK taraftarları da stadyumdaki koltukların çoğunu doldurarak büyük bir atmosfer yarattı.