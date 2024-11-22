Gaziantep FK Yarın RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanıyor. Maç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Ozan Ergün, takımların performansını yakından takip ederken, Gaziantep FK bu sezon çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 12 puana ulaştı. Bu süreçte rakip kalelerine 15 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 18 gol gördü.

Takımda yarınki maçta sakatlıkları süren Bitok ve kart cezalısı Viana gibi önemli isimler forma giyemeyecek.

Üç Oyuncu Kart Sınırında

Gaziantep FK'de Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken bir nokta var. Savunmanın önemli isimleri Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit ile orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, geride kalan lig döneminde 3'er sarı kartla cezalandırıldı.

Yarın bu oyuncuların kart görmesi durumunda, 14. haftadaki Fenerbahçe maçında görev alamayacaklar. Takımın performansı açısından bu durum oldukça kritik.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.