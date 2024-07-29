Gaziantep FK, Yeni Sezon Formalarını Tanıttı

Gaziantep FK, 2024-2025 Sezonu Formalarını Tanıttı

Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Gaziantep FK, önümüzdeki sezon giyeceği formaları tanıtmak amacıyla Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'nda klip çekti.

Özgün ve Yenilikçi Tanıtım

Tanıtım klip, kulübün sosyal medya hesabında paylaşılarak büyük ilgi topladı. Topuk Yaylası, 1280 rakımı ile görsel anlamda etkileyici bir arka plan sundu.

Futbolcuların Rolü

Klipte yer alan futbolcular arasında kaleci Sokratis Dioudis, Alexandru Maxim, Kacper Kozlowski ve Ertuğrul Ersoy bulunuyor. Futbolcular, ormanda konumlandırılan yeni sezon formalarını bulmak için ATV’lerle bölgeye gelerek çantalardan çıkardıkları formaları giyindiler.

Yanıtsız Kalmaz

Takımın bu yenilikçi tanıtım çalışması, taraftarlardan ve futbolseverlerden büyük ilgi ve destek gördü.