Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı sezona 2-1'lik galibiyetle başladı

Şahinbey karşısında etkili açılış

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sezonun açılış maçında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Gebze temsilcisi, ligin son şampiyonu olan rakibini yenerek sezona 3 puanla başladı ve iddialı bir başlangıç yaptı.

Ligin ikinci haftasında takım, Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşma 7 Aralık Pazar günü saat 12.00'de Metin Oktay Stadı'nda oynanacak.

Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, sporseverleri pazar günü oynanacak maça davet etti.

AMPUTE FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN GEBZE BELEDİYESİ AMPUTE FUTBOL TAKIMI, SEZONUN AÇILIŞ MAÇINDA ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ'NÜ 2-1 MAĞLUP ETTİ.