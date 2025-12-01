Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı sezona 2-1'lik galibiyetle başladı

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Ampute Futbol Süper Ligi'nde Şahinbey'i 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı; Pendik maçı 7 Aralık Pazar 12.00'de.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:03
Şahinbey karşısında etkili açılış

Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sezonun açılış maçında Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Gebze temsilcisi, ligin son şampiyonu olan rakibini yenerek sezona 3 puanla başladı ve iddialı bir başlangıç yaptı.

Ligin ikinci haftasında takım, Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak. Karşılaşma 7 Aralık Pazar günü saat 12.00'de Metin Oktay Stadı'nda oynanacak.

Kulüp yönetimi yaptığı açıklamada, sporseverleri pazar günü oynanacak maça davet etti.

