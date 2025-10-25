Gebze Belediyespor Deplasmanda Bursa'yı 3-0 Yendi – SMS Grup Efeler Ligi

Gebze Belediyespor deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

SMS Grup Efeler Ligi - 1. hafta

Voleybolun üst düzey organizasyonu SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u net bir skorla yendi.

Karşılaşma sonunda skor: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Gebze Belediyespor: 3.

Gebze ekibi, set boyunca disiplinli oyunu ve etkili servisleriyle rakibine fırsat tanımadı; sezon açılışını üç setlik galibiyetle tamamlayarak lige güçlü bir başlangıç yaptı.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Gebze Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Vidal (2), Emir Kaan Öztürk (15) ve Enis Ali Ay (6) rakip oyuncularla mücadele etti.