Gebzespor, Emre Batuhan Adıgüzel’i Kadrosuna Kattı

Gebzespor, Vanspor FK’dan sol bek Emre Batuhan Adıgüzel’i transfer etti. 24 yaşındaki oyuncu kariyerinde 1. Lig 71, 2. Lig 30 ve Türkiye Kupası 8 maçta forma giydi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:03
TFF 2. Lig ekiplerinden Güzide Gebzespor, kış transfer döneminde 24 yaşındaki sol bek Emre Batuhan Adıgüzel ile anlaşma sağladı. Transfer, takımın savunma hattına takviye niteliği taşıyor.

Transfer Detayları

Emre Batuhan Adıgüzel, 1. Lig ekibi Vanspor FK’tan transfer edildi. Genç oyuncu ligin ilk yarısında 2 maçta forma giydi ve toplam 55 dakika süre aldı. Kariyerinde ise 1. Lig’de 71, 2. Lig’de 30 maçta yer aldı; ayrıca Türkiye Kupası mücadelelerinde 8 kez sahaya çıktı.

Hazırlık Süreci ve Lig Başlangıcı

Devre arası kampını tamamlayan Güzide Gebzespor, kamp döneminde Fatsa Belediyespor ve Belediye Kütahyaspor ile hazırlık maçları yaptı. Ligin ikinci yarısına hazırlanan ekip, sezonun açılış maçında 10 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Alaettin Kurt Stadyumu’nda Somaspor ile karşılaşacak.

