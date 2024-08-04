Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gedson Fernandes'ten Motivasyon Mesajı: Sezona Kupa ile Başladık

Gedson Fernandes, Turkcell Süper Kupa zaferinin ardından takım olarak odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 01:06
Gedson Fernandes'ten Motivasyon Mesajı: Sezona Kupa ile Başladık

Gedson Fernandes'ten Turkcell Süper Kupa Açıklamaları

Eşıktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek elde ettikleri zafer sonrası değerlendirmelerde bulundu. Maç sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına konuşan Fernandes, "Sezona kupayla başlamak bizim için çok önemliydi. İnşallah galibiyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Sezona Odaklanmalıyız

Galatasaray karşısında aldıkları sonucu mutlu bir şekilde değerlendiren Gedson, "Çok çılgın bir geceydi. Yeni sezona kupa kazanarak başladık. Taraftarımız bize güvensin. Bu maçın tadını çıkarıp sonraki karşılaşmalara odaklanmalıyız." dedi.

Teknik Direktör Değerlendirmesi

Fernandes, takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst hakkında da düşüncelerini paylaştı. "Çok iyi bir hocamız var. Geçmişte de çok iyi hocalarımız oldu. Önemli olan odaklanmamız ve çalışmamız. Yeni sezona odaklanarak bugünkü gibi birçok zafer kazanmalıyız." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!