Gedson Fernandes'ten Motivasyon Mesajı: Sezona Kupa ile Başladık

Gedson Fernandes'ten Turkcell Süper Kupa Açıklamaları

Eşıktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek elde ettikleri zafer sonrası değerlendirmelerde bulundu. Maç sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına konuşan Fernandes, "Sezona kupayla başlamak bizim için çok önemliydi. İnşallah galibiyetlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Sezona Odaklanmalıyız

Galatasaray karşısında aldıkları sonucu mutlu bir şekilde değerlendiren Gedson, "Çok çılgın bir geceydi. Yeni sezona kupa kazanarak başladık. Taraftarımız bize güvensin. Bu maçın tadını çıkarıp sonraki karşılaşmalara odaklanmalıyız." dedi.

Teknik Direktör Değerlendirmesi

Fernandes, takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst hakkında da düşüncelerini paylaştı. "Çok iyi bir hocamız var. Geçmişte de çok iyi hocalarımız oldu. Önemli olan odaklanmamız ve çalışmamız. Yeni sezona odaklanarak bugünkü gibi birçok zafer kazanmalıyız." şeklinde konuştu.