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Geleneksel Oyunlar Tırı Deprem Bölgesine Ulaştı: İlk Durağı Osmaniye

Geleneksel Oyunlar Tırı, depremzede çocuklara Osmaniye'de geleneksel oyunlar oynatmaya başladı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 15:09
Geleneksel Oyunlar Tırı Deprem Bölgesine Ulaştı: İlk Durağı Osmaniye

Osmaniye'de Geleneksel Eğlence

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'ye ulaştı. Depremzedelere moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikler, Karaçay Konteyner Kent'te gerçekleştirildi.

Oyunlar ile Çocuklara Moral

Etkinlik boyunca depremzede çocuklara, halat çekme, çuval yarışı ve onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı. Bu etkinlikler, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesini hem de geleneksel kültürle buluşmasını sağladı.

Genel Sekreterden Açıklama

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Oyunlar Tırı'nın deprem bölgelerindeki illeri ziyaret etmeye başladığını duyurdu. Yeşilkaya, "Osmaniye’de iki gün boyunca depremzede çocukların geleneksel oyunlarla güzel vakit geçireceğini" belirtti.

"Federasyonumuzun oyun branşlarını tanıtmak ve geleneksel oyun kültürünü çocuklarımıza ulaştırmak için 81 ilimizi gezmek için geleneksel tırımız yola çıktı. İlk olarak Osmaniye'deyiz. Çocuklarımız şu anda atalarının, dedelerinin oynadığı oyunlarla bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla oyunlarını gerçekleştiriyorlar," diye ekledi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki...

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'ye geldi. Karaçay Konteyner Kent'te konuşlandırılan tırda depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki...

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'ye geldi. Karaçay Konteyner Kent'te konuşlandırılan tırda depremzede çocuklara halat çekme, çuval yarışı, onikitaş gibi geleneksel oyunlar oynatıldı.

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