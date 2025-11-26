Geleneksel Oyunlar Tırı Manisa'da: Yaklaşık 3 bin Öğrenci Oyunlarla Buluştu

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:30
Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun katılım

Türk oyun kültürünü yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Geleneksel Oyunlar Tırı, Manisa Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandırıldı ve kentteki çocuklarla buluştu. Etkinlik, geleneksel oyunların yeni nesillere aktarılması hedefiyle düzenlendi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 3 bin öğrenci, gün boyunca geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçirip hem de fiziksel becerilerini geliştirme imkânı yakaladı.

Etkinlikte oynanan oyunlar ve katılım

Alanda çocukların oynadığı oyunlar arasında mangala, mas güreşi, çemberbaz, 12 taş, halat çekme, kale oyunu, aşık oyunu, çember çevirme, çuvalda zıplama ve koca ayak gibi pek çok geleneksel oyun vardı. Bu oyunlar çocuklara hem eğlence hem de kültürel miras bilinci kazandırdı.

Eğitici yön ve uygulamalı gösterimler

Etkinlik alanında görev yapan antrenörler ve eğitmenler, oyunların tarihçesi, kuralları ve taşıdığı değerleri aktarırken çocuklara uygulamalı gösterimler sundu. Bu sayede etkinlik sadece eğlence değil, aynı zamanda öğretici bir deneyim niteliği taşıdı.

Geleneksel Oyunlar Tırı, gittiği her şehirde çocuklardan, gençlerden ve geçmişin sıcak atmosferini yeniden yaşamak isteyen yetişkinlerden yoğun ilgi görüyor. Projenin amacı, yüzyıllardır yaşayan oyun geleneğini tanıtmak ve yeni nesillere aktarmaya devam etmek olarak vurgulanıyor.

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama