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Genç Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Üçüncülüğü Elde Etti

Türk karate gençleri, Saraybosna'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 3. oldu ve toplamda 33 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 20:36
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 20:36
Genç Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Üçüncülüğü Elde Etti

Genç Karateciler Balkan Şampiyonası'nda Üçüncülüğü Elde Etti

Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda Türk sporcular 7'si altın, toplamda 33 madalya kazanarak takım sıralamasında 3. sırayı elde etti. Bu önemli organizasyon, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleşti.

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13 ülkeden 1297 sporcu yarıştı. Ay-yıldızlı karateciler, 7 altın, 9 gümüş ve 17 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonluğu kazanarak dikkat çeken Türk sporcular arasında; Aleyna Kahveci (genç kadın kumite 53 kilo), Berke Ulaş Ayten (genç erkek kumite 55 kilo), Bayram Anıl Eser (21 yaş altı erkek kumite 60 kilo), Enes Sad Beşbadem (21 yaş altı erkek kata), Esma Sıla Evsan (21 yaş altı kadın kata), Tarık Koç (ümit erkek kata) ile birlikte ümit-genç kadın kata takımından Elizan Sağlam, Beril Nil Yüksek, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Irmak Atılgan yer aldı.

Bu başarı, gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olurken, Türk karate camiasını da gururlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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