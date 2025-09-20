Genç Milli Muaythaiciler Dünya Şampiyonası'nda 15 Madalya

Türkiye genç muaythai takımı, Abu Dabi'deki Gençler Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:26
Türkiye genç muaythai sporcuları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi.

Organizasyon ve Madalya Dağılımı

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun açıklamasına göre, Space 42 Arena'da gerçekleşen organizasyonda milli sporcular 5 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya elde etti.

Madalyaya Hak Kazanan Sporcular

Altın: Ceren Bağcı (Kadınlar 42 kilo), Elif Keskin Tunus (Kadınlar 63,5 kilo), Mert Güney (Erkekler 51 kilo), Hamza Çağrı Öncel (Erkekler 60 kilo)

Gümüş: Ayşe İkra Erdoğan (Kadınlar 57 kilo), Azra Çelik (Kadınlar 48 kilo), Hatice Sizgen Gümüş (Kadınlar +75 kilo)

Bronz: Bengisu Karakoç (Kadınlar 51 kilo), Berra Bilgin (Kadınlar 45 kilo), Esma Yücel (Kadınlar 60 kilo), Yiğit Şişman (Erkekler 54 kilo), Tarık Ziya Kaynar (Erkekler 81 kilo), Muhammed Ensar Kasap (Erkekler 48 kilo)

Wai Kru kategorisinde Gülperi Sude Demir bronz madalya kazandı. Uluslararası Muaythai Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği özel müsabakalarda ise Kerem Bahri Demir, 64 kiloda altın madalya elde etti.

Türkiye'nin genç sporculardaki bu başarısı, federasyonun geleceğe yönelik umutlarını güçlendirirken başarı grafiğini de yükseltti.

