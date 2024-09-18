Genç Sporcu Arda Erhan, Atlı Okçulukta Şampiyonluk Hedefliyor

Genç Sporcu Arda Erhan'ın Hedefleri

Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda başarılı olan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları için sıkı çalışıyor.

Fransa'daki Başarıları

Dörtyol, Hatay'dan olan Arda, Raid 234 Parkuru'nda altın ve Tower 90 Parkuru'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Arda, Atlı Okçuluk Avrupa Grandprix'ye hazırlanırken sıkı bir antrenman programı uyguluyor.

Gelecek Hedefleri

Arda, antrenmanı esnasında yaptığı açıklamada, "Avrupa’da ve dünyada şampiyon olup ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum," dedi. Hedefleri doğrultusunda her gün çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Antrenörün Destekleri

Arda'nın antrenörü Yunus Gür, sporcularının başarısından gurur duyduğunu ifade ederken, "Bu branşta ülkemizi yurt dışında temsil etmeye devam ediyoruz. Gençlerin, yetiştirdiğimiz sporcuların başarıları bize gurur kaynağı oluyor," şeklinde konuştu.

Arda Erhan, bu azmiyle atlı okçuluk alanında kendine önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.

Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024'te Raid 234 Parkuru'nda üçüncü kategoride altın madalya kazanan 17 yaşındaki Arda Erhan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmak istediğini belirtti.