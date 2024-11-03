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Gençler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da Sona Erdi

İstanbul'da gerçekleştirilen Gençler Flöre Dünya Kupası'nın sonucunda ABD, erkek ve kadın kategorilerinde birinci oldu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 23:47
Gençler Flöre Dünya Kupası İstanbul'da Sona Erdi

Gençler Flöre Dünya Kupası'nın Finali

Gençler Flöre Dünya Kupası, İstanbul'da düzenlenen takım müsabakalarıyla sona erdi. Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, büyük bir heyecan yaşandı.

Öne Çıkan Takımlar

Müsabakalar sonucunda, hem erkek hem de kadın kategorilerinde birinciliği ABD elde etti.

Erkekler kategorisinde Büyük Britanya ikinci, Fransa ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise İtalya ikinciliği kazanırken, üçüncülük Fransa'ya gitti.

Türkiye'nin Durumu

Türk milli takımları, organizasyonda beklentilerin altında kaldı. Genç Kadınlar Flöre Milli Takımı 9'uncu, erkek takımı ise 16'ncı sırada yer aldı.

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