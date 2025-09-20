Gençlerbirliği 1-0 Eyüpspor: Hüseyin Eroğlu'dan '3 puandan fazlası' vurgusu

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı; Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maçın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:43
Gençlerbirliği 1-0 Eyüpspor: Kritik galibiyet

Hüseyin Eroğlu'dan değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 yenerek sezonun önemli bir sonucunu elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu alınan galibiyetin takım için taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Eroğlu, Eryaman Stadı'ndaki müsabaka sonrası yaptığı konuşmada öncelikle taraftara teşekkür ederek, "Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi, 3 puandan fazlasıydı" dedi. İlk 5 haftada kazanılabilecek maçların anlık bireysel hatalar nedeniyle kaybedildiğini belirten Eroğlu, oyuncularını bu maça buna göre hazırladığını ifade etti.

Teknik adam, maçın taktiksel seyrine ilişkin olarak rakibin formasyon değişikliğine dikkat çekti: "Rakibimiz, bugün formasyon anlamında değişikliğe gitti. Tabii ki bütün formasyona oyuncularımızı, antrenmanda alıştırıyoruz. Maçın ilk yarısında aslında dengeli bir oyun vardı. Golü bulduk. Sadece yaptığımız basit pas hatalarından dolayı rakibin geçişine maruz kaldık."

Eroğlu, takımın hücumdan sonra skor koruma çabasına değinerek, "Golü attıktan sonra skoru korumak adına ilk yarı bitimi biraz oyundan düştük. Takımların öz güveni, konsantrasyonu, motivasyonu skorla çok doğru orantılı. Bizim böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu nedenle ikinci yarı savunmada biraz daha fazla kaldık. Bugün kazandık, çok mutluyum. Futbolda kazandıktan sonra oyunun güzelleşeceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takımdaki fiziksel eksikliklere de değinen Eroğlu, bazı oyuncuların istenilen seviyede olmadığını ancak buna rağmen önemli bir üç puanın alındığını belirtti: "Buna rağmen maçı galip bitirerek çok önemli üç puan aldık. Haftalar devam ediyor, sadece 3 puan kazandık. Bugün dinlendikten sonra tekrar çalışmalarımıza başlayacağız."

Başkan Osman Sungur ve yönetim kurulunun moral ve desteklerinin takım için belirleyici olduğunu vurgulayan Eroğlu, bu galibiyeti onlara armağan etmek istediğini söyledi.

Nalepa transferiyle ilgili açıklama

Nalepa'nın ayrılık süreciyle ilgili soruya Eroğlu, "Nalepa, geçen sene ben geldikten sonra önemli bir performans ortaya koydu. Şampiyonlukta da katkı sağlayan oyuncularımızdan biri. Transferlerin gecikmesi, planlamada bazen bu tip hareketlere neden oluyor. Yabancı sınırı var, yabancı oyuncu kadrona katman gerekiyor. Oyuncu tarafından bakıldığında, 'Keşke sezon başı söylenseydi.' diyor. Görüşmemizde daha 2-3 oyuncu almayı planladığımızı, bu durumda listeden çıkarmak durumunda kalacağımızı kendisine söyledim." yanıtını verdi.

Gençlerbirliği bu sonuçla moral bulurken, teknik ekip ve oyuncular önümüzdeki haftalara odaklanacaklarını belirtti.

