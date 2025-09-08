Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Gençlerbirliği, Beştepe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi antrenmanını sürdürdü; Onyekuru takımla çalıştı. Maç 15 Eylül Pazartesi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:38
Antrenman Detayları

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu ile ısındı ve ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları üzerinde çalışıldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamlandı.

Tedavi süreci tamamlanan Henry Onyekuru, takımla birlikte çalıştı.

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

