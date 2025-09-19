Gençlerbirliği, Eyüpspor Karşısında Puanla Tanışma Peşinde

Maç Detayları

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında puanı bulunmayan tek takım Gençlerbirliği, yarın ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Eryaman Stadı'nda 17.00'de başlayacak ve müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Başkent Kulübünde Hedef Çıkış

Dört yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk 5 maçını kaybeden teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, kötü gidişatı sonlandırmak için sahaya çıkacak. Gençlerbirliği, ikas Eyüpspor'u yenerek ligde ilk puanlarını almayı ve moral depolamayı hedefliyor.

Başkent temsilcisinde sakatlığı süren Ensar Kemaloğlu bu maçta forma giyemeyecek. Öte yandan yeni transferler Dal Varesanovic, Tom Dele-Bashiru ve Ricardo Velho, şans bulmaları halinde Gençlerbirliği formasıyla ilk maçlarına çıkacak.