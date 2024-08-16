Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Çağrı Fedai'yi Kiraladı

Gençlerbirliği, Fenerbahçe altyapısının yeteneği Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:58
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Çağrı Fedai'yi Kiraladı

Gençlerbirliği, Yeni Yıldızını Buldu

Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç forveti Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

Çağrı Fedai'nin Kariyer Geçmişi

18 yaşındaki yetenekli oyuncu, Göztepe altyapısında futbola adım attıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı ile 16 maçta boy gösteren Çağrı, bu süreçte 12 gol ve 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Kiralanma Süreci

Gençlerbirliği'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı. Gençlerbirliği, bu kiralama ile geleceğin yıldız adayı oyuncusunu kadrosuna katarak takımın gençleşme hamlesine bir adım daha attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!