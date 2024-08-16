Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Çağrı Fedai'yi Kiraladı

Gençlerbirliği, Yeni Yıldızını Buldu

Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç forveti Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

Çağrı Fedai'nin Kariyer Geçmişi

18 yaşındaki yetenekli oyuncu, Göztepe altyapısında futbola adım attıktan sonra Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı ile 16 maçta boy gösteren Çağrı, bu süreçte 12 gol ve 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Kiralanma Süreci

Gençlerbirliği'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, Çağrı Fedai ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandı. Gençlerbirliği, bu kiralama ile geleceğin yıldız adayı oyuncusunu kadrosuna katarak takımın gençleşme hamlesine bir adım daha attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den genç oyuncu Çağrı Fedai'yi bir sezonluğuna kiraladı.