Gençlerbirliği'nde Abdullah Şahindere Sağ Dizinden Ameliyat Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde, sağ dizindeki problemi nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamayan Abdullah Şahindere, bugün başarılı bir ameliyat geçirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulüp doktoru Doç. Dr. Gürhan Dönmez'in ifadelerine yer verildi. Dönmez, Abdullah'ın sağ dizindeki iç menisküs yırtığı ve kıkırdak hasarı nedeniyle artroskopik onarım ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dönmez, "Futbolcumuz Abdullah Şahindere'nin sağ dizinden yaşadığı problemden dolayı bugün başarılı bir artroskopik onarım ameliyatı yapıldı. Prof. Dr. Egemen Turhan hocamız ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon oldukça başarılı geçti. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi ve 3-4 aylık bir rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden sahalara dönmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.