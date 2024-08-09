Gençlerbirliği'nden Yeni Sezon İhtimalleri Üzerine Düşünceler

Gençlerbirliği Yeni Sezona Hazırlanıyor

Gençlerbirliği'nin Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu, yaklaşan 2024-2025 sezonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çolakoğlu, sezon boyunca hakemlerden adil yönetim beklentilerinin altını çizerken, futbolun tüm paydaşlarına keyifli bir sezon temennisinde bulundu.

Adil Bir Oyun İçin Birlikte Sorumluluk

Çolakoğlu, yazılı açıklamasında, "Tüm liglerde mücadele edecek kulüplerimizin ortak beklentileri olan hak edenin kazanacağı adil bir oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve hakkaniyetli davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin Gücüyle Daha İyi Bir Müsabaka

Adaletli karşılaşmaların izlenmesinin taraftarlar ve futbolcular için büyük mutluluk yaratacağını vurgulayan Çolakoğlu, "Teknolojinin imkanlarından faydalanarak doğru kararların verileceği bir müsabaka, tüm taraflar için heyecan ve keyif verici olacaktır," dedi.

Bütün Taraflar İçin Eşit Şartlar

Futbolun sadece saha içerisinde iyi oynayanların kazandığı, hakem hatalarının belirleyici rol oynamadığı bir sezon arzuladıklarını belirten Savaş Çolakoğlu, "Dünyanın en sevilen oyununun adil ve güven içerisinde oynanmasını talep etmeliyiz. Bu yolda, büyük Gençlerbirliği camiası olarak centilmen taraftarlarımız, etik değerlere sahip sporcularımız ve yönetimimizle birlikte tüm kulüplerin eşit şartlarda mücadelesini destekliyoruz" dedi.