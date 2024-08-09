Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gençlerbirliği'nden Yeni Sezon İhtimalleri Üzerine Düşünceler

Savaş Çolakoğlu, yeni sezonda adil yönetim ve teknoloji kullanımı vurgusu yaptı, tüm kulüplere başarı diledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:36
Gençlerbirliği'nden Yeni Sezon İhtimalleri Üzerine Düşünceler

Gençlerbirliği Yeni Sezona Hazırlanıyor

Gençlerbirliği'nin Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu, yaklaşan 2024-2025 sezonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çolakoğlu, sezon boyunca hakemlerden adil yönetim beklentilerinin altını çizerken, futbolun tüm paydaşlarına keyifli bir sezon temennisinde bulundu.

Adil Bir Oyun İçin Birlikte Sorumluluk

Çolakoğlu, yazılı açıklamasında, "Tüm liglerde mücadele edecek kulüplerimizin ortak beklentileri olan hak edenin kazanacağı adil bir oyun için futbol ailemizin tüm fertlerini sorumlu ve hakkaniyetli davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin Gücüyle Daha İyi Bir Müsabaka

Adaletli karşılaşmaların izlenmesinin taraftarlar ve futbolcular için büyük mutluluk yaratacağını vurgulayan Çolakoğlu, "Teknolojinin imkanlarından faydalanarak doğru kararların verileceği bir müsabaka, tüm taraflar için heyecan ve keyif verici olacaktır," dedi.

Bütün Taraflar İçin Eşit Şartlar

Futbolun sadece saha içerisinde iyi oynayanların kazandığı, hakem hatalarının belirleyici rol oynamadığı bir sezon arzuladıklarını belirten Savaş Çolakoğlu, "Dünyanın en sevilen oyununun adil ve güven içerisinde oynanmasını talep etmeliyiz. Bu yolda, büyük Gençlerbirliği camiası olarak centilmen taraftarlarımız, etik değerlere sahip sporcularımız ve yönetimimizle birlikte tüm kulüplerin eşit şartlarda mücadelesini destekliyoruz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı