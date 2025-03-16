Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Boksörlere Tebrik Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda başarılı olan milli boksörleri kutladı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 23:18
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Boksörlere Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Başarıları Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda başarılı olan milli boksörleri tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, Sırbistan’ın Niş kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli boksörlerin gösterdiği başarılı mücadeleleri vurguladı. "Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nın final müsabakalarında mücadele eden milli boksörlerimiz bizleri gururlandırdı. Heyecanla takip ettiğimiz finallerde milli sporcularımızın ringdeki kazanma azmine hep birlikte şahit olduk," dedi.

66 kiloda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli’yi özel olarak kutlayan Bakan Bak, şu isimleri de tebrik etti: 52 kiloda gümüş madalya kazanmayı başaran Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda gümüş madalya elde eden Hatice Akbaş ve 81 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Büşra Işıldar.

Bakan Bak, kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese, başta milli sporcular olmak üzere, antrenörlere, yöneticilere ve kulüplere teşekkür etti.

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