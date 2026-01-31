Germencik Belediyesporlu Minikler Tatilde de Sahayı Boş Bırakmadı

Germencik Belediyespor’un gençleri ara tatilde antrenmanlarını sürdürdü; Başkan Burak Zencirci disiplinin gelecekteki başarılarda belirleyici olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 10:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 10:50
Germencik Belediyesporlu Minikler Tatilde de Sahayı Boş Bırakmadı

Germencik Belediyesporlu Minikler Tatilde de Sahayı Boş Bırakmadı

Başkan Zencirci: Disiplin, geleceğin başarısının temeli

Germencik Belediyespor’un genç futbolcuları ara tatilde de antrenmanlarını aksatmadı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, tatilin dinlenme için önemli olduğunu ancak futbol tutkusunun Germencikli çocuklar için öncelikli olduğunu belirtti.

Zencirci, miniklerin sahada ter dökerek geleceğin yıldızları olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Antrenmanlardaki disiplinin ileride elde edilecek büyük başarıların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Zencirci, genç sporculara başarı dileklerini iletirken sporun çocukların hem fiziksel hem de mental gelişiminde önemli rol oynadığını da ifade etti.

GERMENCİK BELEDİYESPOR’UN GENÇ FUTBOLCULARI ARA TATİLDE DE ANTRENMANLARINI SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE...

GERMENCİK BELEDİYESPOR’UN GENÇ FUTBOLCULARI ARA TATİLDE DE ANTRENMANLARINI SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN GELECEKTEKİ BAŞARILARIN TEMELİNİ OLUŞTURDUĞUNU VURGULADI.

GERMENCİK BELEDİYESPOR’UN GENÇ FUTBOLCULARI ARA TATİLDE DE ANTRENMANLARINI SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Derbi: Fenerbahçe - Galatasaray
2
Fenerbahçe'den Ali Şen'e 50. Yıl Plaketi
3
Galatasaray - Kayserispor: 60. randevu RAMS Park’ta
4
Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nden 'Aile Dostu Tribün' Uygulaması
5
Kayserispor, Galatasaray Deplasmanında 2017'den Bu Yana Kazanamıyor
6
Fernando Andrade Erzurumspor FK'ya İmza Attı
7
Miguel Crespo: "Galatasaray’a attığım golle gurur duyuyorum"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları