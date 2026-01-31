Germencik Belediyesporlu Minikler Tatilde de Sahayı Boş Bırakmadı

Başkan Zencirci: Disiplin, geleceğin başarısının temeli

Germencik Belediyespor’un genç futbolcuları ara tatilde de antrenmanlarını aksatmadı. Belediye Başkanı Burak Zencirci, tatilin dinlenme için önemli olduğunu ancak futbol tutkusunun Germencikli çocuklar için öncelikli olduğunu belirtti.

Zencirci, miniklerin sahada ter dökerek geleceğin yıldızları olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Antrenmanlardaki disiplinin ileride elde edilecek büyük başarıların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Başkan Zencirci, genç sporculara başarı dileklerini iletirken sporun çocukların hem fiziksel hem de mental gelişiminde önemli rol oynadığını da ifade etti.

