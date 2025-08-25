Gisdol: 'Galatasaray'ın seviyesinde değiliz' | Kayserispor 0-4 Galatasaray

Kayserispor 0-4 Galatasaray: Gisdol "Galatasaray'ın seviyesinde değiliz"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Markus Gisdol, maç sonrası değerlendirmesinde sarı-kırmızılıların seviyesinde olmadıklarını söyledi.

Gisdol'un maç değerlendirmesi

Basın toplantısında konuşan Gisdol, 4-0 gibi bir skorun ağır duyulduğunu ancak bugün rakibin iyi taraf olduğunu belirtti. Üst seviyedeki takımlara karşı maç boyunca yüksek konsantrasyon gerektiğini vurguladı.

Gisdol, "İlk golü yemeden evvel önemli bir gol fırsatı yakalamıştık. Galatasaray gibi üst seviye takımlar iyi konsantre olunmadığında tek bir şansta bile golü bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısına erken gol yiyerek başladıklarını ve buna rağmen maçı çevirmek için fırsatlar yakaladıklarını söyleyen Gisdol, devamında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarı geri dönmeye çalıştık, mücadele ettik ama bir kere daha yüksek seviye bir takıma karşı konsantrasyon eksikliği yaşayınca ikinci yarının başlamasından 1 dakika sonra golü yedik. Sonrasında 2-1'i yakalamak için fırsatlarımız oldu. Ne yazık ki golü bulamadık. Şunu kabul etmemiz lazım biz Galatasaray'ın seviyesinde değiliz. Tabi ki bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Takımı geliştirmek adına da daha fazla zamanımız olduğunu düşünüyorum."