Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024'te Finale Yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Final Heyecanı

Türkiye'nin Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yarı finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

Yarı Final Müsabakası

South Paris Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmada, son iki olimpiyatın şampiyonu olan Türkiye, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci devredeki üstün performansıyla milli takım, bu skorla maçı kazanarak finale çıkma hakkı elde etti.

Finaldeki Rakip

Golbol Kadın Milli Takımı, yarın TSİ 18.45'te İsrail ile karşılaşacak. Bu, milli takımın üst üste 3. kez finale yükselmesi anlamına geliyor.

Gözler Finalde

Rio 2016 ve Tokyo 2020'de şampiyonluk yaşayan Türkiye, Paris 2024'te de başarıyı hedefliyor.