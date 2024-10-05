Görele Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Zaferle Başladı

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda İlk Maç Zafere Dönüştü

Görele Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. tur ilk maçında, Kuzey Makedonya'nın temsilcisi WHC Metalurg Avtokomanda'yı 36-28'lik bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın Detayları

13 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mücadelede, ev sahibi ekip Görele Belediyespor, ilk yarıyı 17-13 önde tamamlayarak avantaj sağladı. Rakibiyle aradaki farkın kapanmasına izin vermeyen Görele, maç boyunca üstün bir performans sergiledi ve sahadan 36-28'lik galibiyetle ayrıldı. Rövanş Maçı Bilgisi

Bu karşılaşmanın rövanşı, 7 Ekim Pazartesi günü yeniden Görele'de oynanacak. Futbolseverler, bu önemli maçı merakla bekliyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Görele Belediyespor ile Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımı, 13 Şubat Spor Salonu'nda karşılaştı. Görele Belediyespor oyuncusu İlayda Gürsoy (sağda) rakibi WHC Metalurg Avtokomanda oyuncusu ile mücadele etti.