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Görkem Gedik'ten Tarihi Başarı: Türkiye Rekoru Kırıldı

Görkem Gedik, Yunanistan'daki şampiyonada 72 metre dalışla yeni bir Türkiye rekoru kırdı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:51
Görkem Gedik'ten Tarihi Başarı: Türkiye Rekoru Kırıldı

Görkem Gedik, Türkiye'yi Gururlandırdı

Yunanistan'ın Kalamata kentinde gerçekleştirilen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası kapsamında milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye dalış yaparak Türkiye rekorunu kırdı.

Şampiyonada Rekor ve Başarı

40 ülkenin ve 140 sporcunun katıldığı bu prestijli şampiyona, Görkem Gedik'in 72 metreyi 2 dakika 50 saniyede tamamlamasıyla oldukça dikkat çekti. Gedik, önceki rekorunu 71 metre ile elinde bulunduruyordu ve bu dalışla kendi rekorunu geçmeyi başardı. Ayrıca şampiyonada genel sıralamada 5'inciliği elde etti.

Görkem Gedik'in Açıklamaları

Rekor kırmanın mutluluğunu ifade eden Gedik, bu başarıyı elde etmeyi hedeflediğini belirtti. "Böyle bir başarıyı yakalamak benim için büyük bir onur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi.

Şampiyona Hakkında

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 12 Ekim'de sona erecek. Bu etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergilediği ve uluslararası rekabetin en üst düzeye çıktığı bir platform olmayı sürdürüyor.

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem...

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem...

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

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