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Görme Engelli Judocudan Paris'te Altın Hedefi

Merve Uslu Hajabipour, oğullarına şampiyonluk sözü vererek Paris 2024'te altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:46
Görme Engelli Judocudan Paris'te Altın Hedefi

Görme Engelli Judocu Merve Uslu Hajabipour'un Hedefi: Altın Madalya

Milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na ilişkin hazırlıklarına devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda, oğullarına verdiği "altın" sözünü yerine getirmek için mücadele edecek.

Olimpiyat Hazırlıkları ve Oğul Sözleri

Son kampını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde geçiren Paralimpik Judo Milli Takımı, Haldun Efemgil yönetiminde 10 sporcuyla Paris'e katılacağını duyurdu. Merve Uslu Hajabipour, 70 kilo J1 kategorisinde yer alacak.

Merve, açıklamalarında, “Judoya yaklaşık 5 yıl önce yeniden başladım. Bu süreçte Avrupa ve dünya ikinciliği ve Grand Slam şampiyonluklarım var. Olimpiyatlara katılma fırsatı bulduğum için çok heyecanlıyım. Hedefim kürsünün en üst noktasında yer almak ve İstiklal Marşı'mızı duyurmak.” dedi.

Oğullarına Altın Söz Verdi

Oğulları Mahir ve Yusuf için hazırlık sürecinin zorlu geçtiğini vurgulayan Merve, “Olimpiyat hazırlıkları nedeniyle uzun süre onlardan uzaktım. Kendilerine şampiyonluk sözü verdim ve yanlarına altın madalya ile dönmek istiyorum.” şeklinde konuşarak hedefinin aile bağlılığı ve başarı üzerine şekillendiğini ifade etti.

Merve, “Paris'e en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takım olarak mutlu bir şekilde dönmeyi umuyoruz.” diyerek motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları...

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları dolayısıyla bir süredir ayrı olduğu oğullarının yanına altın madalya ile dönmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları...

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları dolayısıyla bir süredir ayrı olduğu oğullarının yanına altın madalya ile dönmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları...

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları dolayısıyla bir süredir ayrı olduğu oğullarının yanına altın madalya ile dönmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları...

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları dolayısıyla bir süredir ayrı olduğu oğullarının yanına altın madalya ile dönmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları...

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları dolayısıyla bir süredir ayrı olduğu oğullarının yanına altın madalya ile dönmek istiyor.

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları...

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları dolayısıyla bir süredir ayrı olduğu oğullarının yanına altın madalya ile dönmek istiyor.

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