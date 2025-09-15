Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Göztepe, 19 Eylül Cuma sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı için Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde antrenmanlarına başladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:44
Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Stoilov yönetiminde çalışmalar Urla'da sürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.

Sarı kırmızılılar, 19 Eylül Cuma günü 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurumspor FK 1-1 Sakaryaspor: Özbalta "Minimum hatalar sezon sonunu belirler"
2
Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Duplantis 6,30 ile 14. dünya rekorunu kırdı
4
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Şampiyonluğuna Kilitlendi
5
Antalyaspor, 20 Eylül'deki Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
WTT Feeder İstanbul: Sibel Altınkaya Gümüş Madalya Kazandı
7
Fenerbahçe, Ertuğrul Doğan Döneminde Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Durdurdu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü