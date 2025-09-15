Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Stoilov yönetiminde çalışmalar Urla'da sürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve dar alanda oyun ile idmanı tamamladı.

Sarı kırmızılılar, 19 Eylül Cuma günü 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.