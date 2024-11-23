Göztepe, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Beşiktaş Karşısında Sahaya Çıkacak
Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak olan Göztepe, müsabakaya hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, taktik çalışmalara odaklandı.
İstanbul Uçuşu
İzmir temsilcisi, hava yoluyla bugün İstanbul'a giderek maç saatini bekleyecek. Tüpraş Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
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