Göztepe, Brezilyalı Savunmacı Ruan'ı Kadrosuna Kattı

Göztepe, Ruan ile Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Ruan Gregorio Teixeira, kendisini 1+1 yıllığına sarı-kırmızılı renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

Sportif Direktör Ivan Mance'den Açıklama

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, deneyimli bir oyuncuyu kadroya kattıklarını belirterek, "Ogün'ün sakatlığı nedeniyle transfer piyasasında harekete geçmemiz gerekti. Bu süreci iyi yönettiğimizi düşünüyoruz çünkü daha önce üst düzey futbol oynamış, tecrübeli ve ihtiyaçlarımıza uygun bir oyuncuyu kadromuza kattık. Arda ile birlikte takımda Ogün'ün yokluğunu en iyi şekilde telafi edeceklerine inanıyoruz. Ailemizin yeni üyesi Ruan'a bir kez daha hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Ruan Gregorio Teixeira ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.