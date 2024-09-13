Göztepe David Datro Fofana'yı Kiraladı

Göztepe, Chelsea'den Fildişi Sahili forveti David Datro Fofana'yı 2024-25 sezonu sonuna kadar kiraladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:46
Göztepe David Datro Fofana'yı Kiraladı

Göztepe, Fofana ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’de forma giyen 21 yaşındaki forvet David Datro Fofana’yı kadrosuna kattı.

Bonservis Detayları

Göztepe Kulübü, Fofana’nın 2024-25 sezonu sonuna kadar transferinin kiralandığını ve satın alma opsiyonunun bulunduğunu açıkladı.

Fofana'nın Kariyeri

Açıklamada, Fofana’nın Molde FK formasıyla lig ve uluslararası arenada 24 gol atarak büyük bir başarı gösterdiği belirtilerek, 2023 yılında Chelsea’ye transfer olduğu ve burada Union Berlin ve Burnley FC’de kiralık olarak 6 gol kaydettiği vurgulandı.

Göztepe'ye Hoş Geldin

Göztepe Kulübü, Fofana'ya "Hoş geldin" diyerek, oyuncunun şanlı forma ile başarılar elde etmesi için iyi dileklerde bulundu.

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