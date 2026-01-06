Göztepe, Erhan Erentürk Transferinde Hareketlendi

Göztepe, Gençlerbirliği’nin 30 yaşındaki kalecisi Erhan Erentürk için girişimlere başladı; oyuncunun sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.

İzmir ekibi kaleci rotasyonunu güçlendirmek istiyor

Spor Toto transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosunu takviye etmeye hız veren Göztepe, Gençlerbirliği forması giyen Erhan Erentürk için resmî olmayan girişimlere başladı.

Teknik heyetin raporları doğrultusunda eksik bölgelere müdahale eden sarı-kırmızılılar, dönem başında ilk olarak Alexis Antunes ve ardından Guilherme Luiz transferleriyle hücum hattını güçlendirmişti. Şimdi ise kaleci rotasyonuna takviye yapma hedefi öne çıktı.

Hedef, birinci kaleci Mateusz Lis arkasında görev alabilecek ve yoğun fikstür ile olası sakatlıklarda kaleyi devralabilecek güvenilir bir isim bulmak. Bu profil için 30 yaşındaki Erentürk gündeme geldi; oyuncunun Haziran 2027ye kadar süren sözleşmesi bulunuyor ve transfer için ilk temasların başladığı bildirildi.

Sezona Trendyol Süper Ligde ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri olarak başlayan Erentürk, Kasım 2025'te Göztepe deplasmanında oynanan ve 0-0 biten maçın ardından formasından uzak kaldı. Yerel bağları güçlü olan kalecinin, doğup büyüdüğü İzmir'e dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Oyuncu profili ve geçmişi

Kaleci, altyapısını yetiştiği Karşıyaka'da tamamladı ve burada 4 sezon forma giydi. Ardından Altınordu'da 3 sezon görev yapan Erhan Erentürk, kariyerinde edindiği deneyimle Göztepe için ilgi uyandırdı.

Göztepe yönetimi ve teknik ekip, kaleci transferinde son gelişmeleri takip ederken, taraflar arasında ilerleyen günlerde resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

