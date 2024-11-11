Göztepe Evinde Yenilgisizliğini 18 Maça Taşıdı

Göztepe Evinde Pes Etmiyor

Trendyol Süper Lig'de, TÜMOSAN Konyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Göztepe, iç sahadaki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

Gürsel Aksel Stadı'nda Son Yenilgi

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndaki son yenilgisini 4 Kasım 2023'te yaşadı. Bu tarihte, 1. Lig'de Kocaelispor karşısında 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, o günden sonra 18 maçta 14 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

İç Sahadaki Başarı

Bu sezon tekrar yükseldiği Süper Lig'de, Göztepe taraftarının desteğini her maçta hissediyor. Ev sahibi ekip, bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta toplam 18 puan topladı; bu puanların 16'sı iç sahadan geldi. Göztepe, dış sahada galibiyet alamasada Gürsel Aksel Stadı'nda son 5 maçında kayıpsız geçti.

Uzatmalarda Gelen Galibiyetler

Göztepe, iç sahada 3 maçta uzatma dakikalarında bulduğu gollerle galip geldi. Fenerbahçe ile oynanan maçta 90+5'te Romulo Cardoso'nun golü ile skoru 2-2'ye taşıyarak 1 puan aldı. Ayrıca, Net Global Sivasspor ile oynanan karşılaşmada 90+4'te David Fofana'nın golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe, Trabzonspor karşısında 90+2'de David Tijanic ile galibiyet sağlarken, TÜMOSAN Konyaspor maçında da 90+8'de Romulo ve 90+10'da Kuryu Matsuki'nin golleriyle 2-0'lık üstünlüğü elde etti.

Sonuç

Göztepe, iç sahada gösterdiği üstün performansla Galatasaray, Eyüpspor ve RAMS Başakşehir ile birlikte iç sahada henüz yenilgi yüzü görmeyen takımlar arasında yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.