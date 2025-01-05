Göztepe Geçici Yabancı Hakemlik Sistemini Talep Ediyor

Göztepe'den Hakemlik Sistemine Acil Çağrı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Göztepe, geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de hak kayıplarının hakemler aracılığıyla legalleşmesinin hakkaniyetsiz bir durum olduğu ifade edildi.

Hakemler Üzerindeki Baskı

Göztepe'nin açıklamasında, dünkü maçta skordan bağımsız olarak takımın duruşunun önemli kazanımlar sağladığı belirtildi. Açıklamada, "Elbette Türk hakemleri bizim vazgeçilmezimizdir. Ancak hakemlerimizin üzerindeki baskı ile karşılaştıkları sorunlar, maçları düzgün bir şekilde yönetme imkanı bulmalarını engellemektedir," denildi.

Genç Hakemlerin Durumu

Yeşil sahalarda görev yapan genç hakemlerin yeterli eğitim ve deneyime sahip olmadıkları, sürekli baskı altında oldukları ve bu durumun onların performansını etkilediği ifade edildi. Göztepe, ligde kimin şampiyon olacağını, kimin kupa alacağını ve kimin düşeceğini belirlemenin artık hakemlerin elinde olduğunu kaydetti.

Çözüm Arayışı

Açıklamada, geçici yabancı hakemlik sisteminin kurulmasının sadece Türk futbolunu rahatlatmakla kalmayıp, Türk hakemlerine de daha sağlıklı bir hazırlık süreci sunacağı belirtildi. Göztepe, önceki maçlarda aleyhlerine verilen gerçek dışı faullerle birlikte, rakip takımın yaptığı faullerin dahi kendilerine yazılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.