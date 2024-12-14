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Göztepe, Hatayspor ile Mersin'de Karşılaşıyor

Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak. Maç Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 09:08
Göztepe, Hatayspor ile Mersin'de Karşılaşıyor

Göztepe, Süper Lig'de Hatayspor ile Mersin'de Buluşuyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ve Göztepe, yarın Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maç, saat 13.30'da başlayacak ve hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek.

Göztepe'nin Durumu

Haftaya 24 puanla 6. sırada giren Göztepe, bu sezon deplasmanda tek galibiyetini Beşiktaş karşısında elde etti. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek oyuncular arasında Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet, David Fofana ve kırmızı kart cezalısı Ogün Bayrak bulunuyor. Ayrıca, Ahmed Ildız'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Göztepe’nin Hatayspor ile Tarihçesi

Süper Lig'de Hatayspor ile 5. kez karşılaşacak olan Göztepe, daha önceki 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

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