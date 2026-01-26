Göztepe, Kadıköy’den Kritik 1 Puanla Avrupa Umudunu Sürdürdü

Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından aldığı 1 puanla Avrupa yolunda önemli bir adım attı. 19. hafta mücadelesinde İzmir ekibi, geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak puanını 36’ya yükseltti.

Maçın ve sıralamadaki etkisi

Bu sonuçla Göztepe, maç eksiği bulunan 5. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki farkı 4 puana çıkararak iki maçlık avantaj elde etti. Beşiktaş’ın bu akşam Eyüpspor deplasmanına çıkacak olması nedeniyle Kadıköy’de alınan 1 puanın değeri daha da önem kazanıyor. Sarı-kırmızılılar, sonuç ne olursa olsun haftayı Avrupa potasının son basamağı olan 4. sırada kapatmayı garantiledi.

Deplasman performansı

Göztepe, bu sezon dış sahada etkili bir grafik çiziyor; takım deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor. Bu süreçte Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşısında galibiyetler alan İzmir temsilcisi, tek beraberliğini ise şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında elde etti. Stanimir Stoilov yönetimindeki ekip, dış sahada ligin en başarılı 4. takımı konumunda bulunuyor.

Janderson’un yükselen formu

Göztepe’ye büyük umutlarla transfer edilen Janderson, sezonun ilk bölümünde beklentilerin gerisinde kalsa da son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun uzun bölümünde yalnızca 1 gol kaydeden Brezilyalı oyuncu, son 4 maçta attığı 2 golle skor katkısını 3’e yükseltti. 26 yaşındaki futbolcu, yaptığı 3 asistle birlikte ligde toplam 6 gole doğrudan katkı sağladı ve takımın en fazla skor katkısı veren isimlerinden biri oldu.

