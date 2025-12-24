DOLAR
Göztepe'nin İlk Yarısının Yıldızı Juan: 6 Golle Öne Çıktı

Göztepe'nin ilk yarısında 6 gole imza atan Juan, 16 maçta 6 gol ve 2 asistle takımın skor yükünü çekti; transfer döneminde hücuma takviye planlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:12
Göztepe'nin İlk Yarısının Yıldızı Juan: 6 Golle Öne Çıktı

Göztepe'de İlk Devrenin Yıldızı Juan

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında gol üretiminde zaman zaman zorlanan Göztepe, 17 maçta rakip fileleri 21 kez havalandırdı. Takımdaki forvet sorunu, Romulo'nun ayrılığının ardından daha belirgin hale geldi; yeni transferler Janderson ve Ibrahim Sabra'dan beklenen skorer katkı gelmedi.

Juan sahneye çıktı

Bu süreçte öne çıkan isim Brezilyalı forvet Juan oldu. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 16 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 2 asistlik performansıyla takımın ilk yarıdaki skor yükünü büyük ölçüde üstlendi. Juan'ı gol sıralamasında 3 golle orta saha oyuncusu Anthony Dennis takip etti.

Janderson ve Sabra beklentinin altında

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan forvetler Janderson ve Ibrahim Sabra, ilk yarıda beklentileri karşılayamadı. Sabra, sınırlı süre ve sakatlıklar nedeniyle görev aldığı 91 dakikada sadece 1 gol kaydedebildi. Janderson ise ligin ilk devresinde 16 maçta toplam 1.350 dakika sahada kalmasına rağmen 2 gol ve 3 asist ile sınırlı kaldı. İki futbolcu toplamda takımına 3 gol katkısı sağladı.

Transfer gündemi: İki forvet takviyesi olabilir

Göztepe'de hücumdaki üretkenlik sorunları gözleri devre arasındaki transfer dönemine çevirdi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov, özellikle ön bölgeye takviye talep ederek üç yeni oyuncu istemişti. Kulüp bu doğrultuda ilk hamlesini yapıp İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes'i renklerine bağladı. Stoilov'un kalan iki transferin forvet bölgesine yapılmasını planladığı ve bu gelişmeler doğrultusunda Ibrahim Sabra'nın daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

