Göztepe Sultanlar Ligi'nde Kalıcı Olmak İstiyor

MUSTAFA GÜNGÖR - Yeni sezonda Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 23 yıl sonra yeniden yer aldığı ligde kalıcı olup İzmir'i Avrupa'da temsil etmeyi hedefliyor.

Geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig A Grubu'nda çıktığı 22 maçın 21'ini kazanan ve play-off'ta rakiplerini eleyerek Sultanlar Ligi'ne yükselen sarı-kırmızılı ekip, en son 2001-2002 sezonunda yer aldığı ligde bu kez kalıcı olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Günde 2 antrenman yapan oyuncular, hazırlık maçlarıyla da sezon öncesi form tuttu. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftasında 11 Ekim'de Nilüfer Belediyespor Eker'i konuk edecek.

Ataman Güneyligil: "Her maçı kazanmak için çıkacağız"

Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, AA muhabirine yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ve 7 haftadır çalıştıklarını söyledi. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını belirten Güneyligil, sert bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve takımın atletik performansını çok iyi bir seviyeye taşıdıklarını ifade etti.

Güneyligil, 5 yıllık bir plan çerçevesinde hedefler belirlediklerini dile getirerek, "İlk senemizi planladığımız gibi bitirdik. 5. senenin sonunda nerede olduğumuz önemli. İnşallah bir Avrupa kupası kazanmak istiyoruz, bu yolda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok rekabetçi bir lig olacak. Play-off mücadelesine girecek takımlar arasında büyük rekabet olacağını düşünüyorum. Biz de orada yer almaya çalışacağız. " dedi.

"Her maçı kazanmak için çıkacağız. Rakip Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı kim olursa olsun kazanmak için çıkarım sahaya. Taraftarımıza o maçlardan da galibiyetler izletebilirsek mutlu oluruz." Güneyligil, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı ve tüm maçlarda destek istediklerini ekledi.

Kaptan Ceren: "Bize karşı oynanan maçların kolay geçmemesini istiyoruz"

Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu, uzun süredir hem antrenman hem de hazırlık maçları yaparak rakipleri tanımaya başladıklarını söyledi. Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan sezona en iyi şekilde girmek için çalıştıklarını belirten Ceren, "Önceliğimiz ligde kalıcı olmak. Sonrasında üstüne koyarak sezon içinde ulaşabileceğimiz en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Dirençli bir takım olmak istiyoruz. Bize karşı oynanan maçların kolay geçmemesini istiyoruz." dedi.

Oyunculardan Nazlı Eda Kafkas yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, "Çok iyi bir takımız. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Bence iyi işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan Sherridan Atkinson ise Türkiye'de dördüncü sezonunu yaşayacağını, ligin çok güçlü ve yarışma dinamiği yüksek olduğunu vurgulayarak, taraftarla buluşmak için heyecanlandığını dile getirdi.

