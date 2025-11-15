Göztepe Voleybol, THY'yi Konuk Ediyor: Sultanlar Ligi 5. Hafta

Göztepe Voleybol, Sultanlar Ligi 5. haftasında yarın saat 19.00'da evinde Türk Hava Yolları ile karşılaşacak; hakemler, puan durumu ve bilet fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:39
Sultanlar Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol, yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, taraftarların yoğun ilgisini çekecek zorlu bir randevu olarak öne çıkıyor.

Maç Detayları

Karşılaşma, yarın saat 19.00'da oynanacak ve ev sahibi ekip sahasında mücadele edecek. Müsabakayı yönetecek hakem ikilisi ise Hakkı Demiralay ve Engin Duman olarak açıklandı.

Takımların Durumu

Göztepe Voleybol, oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak ligde 10. sırada bulunuyor. Türk Hava Yolları ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 9. sırada yer alıyor.

Bilet Bilgileri

Karşılaşmanın biletleri, ev sahibi takım seyircisi için kategorilere göre 250 TL, 300 TL ve 400 TL olarak satışa sunuldu. Misafir seyirci bilet fiyatı ise 500 TL olarak belirlendi.

Her iki takım da ligde üst sıralara tırmanmak için puan arayışında; bu nedenle yarınki maç, hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

