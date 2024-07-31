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Göztepe Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Hızla İlerliyor

Göztepe'nin sportif direktörü ve teknik direktörü, transfer çalışmaları ve sezon hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:14
Göztepe Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Hızla İlerliyor

Göztepe'de Sportif Hazırlıklar Devam Ediyor

İzmir temsilcisi Göztepe'nin sezon hazırlıkları hızla devam ederken, kulübün sportif direktörü Ivan Mance ve teknik direktörü Stanimir Stoilov önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer Çalışmaları

Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Ivan Mance, taraftarın desteği ile Süper Lig'de de başarılı olacaklarına inandıklarını belirtti. Mance, "Geçen sezon elde ettiğimiz başarıyı korumak ve daha güçlü bir kadro oluşturmak adına çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar 7 transfer gerçekleştirdik ve önümüzdeki günlerde 3 veya 4 yeni oyuncu daha almayı planlıyoruz," dedi.

Kaleci Durumu

Mance, kaleci Mateusz Lis'in geleceği hakkında sorulan bir soruya, "Şu an elimizde 2 kaleci var. Bir kaleci daha almayı düşündüğümüz için Lis'in geri dönme olasılığı mevcut. Ayrıca Arda'nın takımda olacağını düşünüyorum; o, Türkiye’nin en iyi kalecilerinden biri ve Göztepe’ye kalpten bağlı," yanıtını verdi.

Teknik Direktör Stoilov'un Görüşleri

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise bu sezonun geçtiğimiz yıla göre daha zor geçeceğini vurguladı. "Hiç kimseye korkmuyoruz ve takım olarak büyük bir birliktelik içindeyiz. Kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz," diyerek sözlerine devam etti.

Hedef Avrupa Kupaları

Stoilov, Göztepe'nin bu sezon Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğini belirtti. "Bu hedefe ulaşmak için maksimum çaba sarf etmemiz gerekiyor. Artık Avrupa için beklemek istemiyorum," şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik direktörü Stanimir Stoilov, transfer çalışmaları ve sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik direktörü Stanimir Stoilov, transfer çalışmaları ve sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik direktörü Stanimir Stoilov, transfer çalışmaları ve sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance (fotoğrafta) ile teknik direktörü Stanimir Stoilov, transfer çalışmaları ve sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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