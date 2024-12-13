Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: Türkiye'ye Zorluk Çıkaracağız

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi sonrası Gürcistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Willy Sagnol, zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını belirtti. Sagnol, Türie, Bulgaristan, İspanya ve Hollanda'nın yer aldığı E Grubu'nun oldukça çetin geçeceğini düşündüğünü dile getirdi.

İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleşen kura çekiminin ardından basın mensuplarına konuşan Sagnol, "Evet, zor bir grup ama bu durum sadece Türkiye için geçerli değil. Gürcistan, Bulgaristan, İspanya veya Hollanda da bu grubun zorluğundan etkilenecek. EURO 2024'ten 4-5 ay sonra Türkiye ile tekrar eşleştik ve Türkiye ile oynayacağımız maça odaklandık. Türkiye'ye karşı daha önce iyi futbol oynadık, fakat Türkiye çok büyük bir ülke, güçlü oyunculara ve başarılı bir teknik direktöre sahip. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'ye zorluk çıkarmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası yolunda hiçbir grubun kolay olmadığı vurgusunu yapan Fransız teknik adam, "Modern futbolda artık gruplar zor hale geldi. Kolay grup bulmak çok nadir. Avrupa'daki 'küçük' takımlar bile artık güçlü ve zorlayıcı bir şekilde hazırlanıyorlar." şeklinde konuştu.