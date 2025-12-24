DOLAR
Muhammed Emir Kurtulan'dan Yeni Hedef: Uluslararası Arenada Başarılar

Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 16 yaşındaki milli sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, modern pentatlon başarısını büyüterek Avrupa ve olimpiyat hedefleriyle uluslararası arenada yeni zaferler peşinde.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 12:34
Genç sporcu hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, toplam 26 farklı branşta, 100’den fazlası milli olmak üzere yaklaşık 2 bin lisanslı sporcuyla her yaş kategorisinde başarı hikâyeleri üretiyor. Bu hikâyelerin en dikkat çeken isimlerinden biri, yaklaşık iki yıl önce kulüple tanışan 16 yaşındaki milli sporcu Muhammed Emir Kurtulan.

Kurtulan; eskrim (epe), 200 metre serbest stil yüzme, binicilik ile atıcılık ve 3 bin metre koşunun birleşimi olan Laser Rundan oluşan modern pentatlon disiplininde kısa sürede elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti.

Barselona'da tarihe geçen performans

Geçtiğimiz haziran ayında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonasında mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etti. Ardından Milli Takım ile takım halinde Avrupa ikinciliği yaşayarak gümüş madalya kazanan Kurtulan, organizasyonun son gününde aldığı 2 gümüş madalya ile şampiyonayı 4 madalyayla tamamladı.

4 altın madalya başarısı

Kasım ayında Antalya'da düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda da 4 madalya birden kazanan Kurtulan, kentte büyük gurur yaşattı. Şampiyonada önce triathle bireyselde Avrupa şampiyonluğu elde eden sporcu; ardından triathle erkek bayrakta, biathle mix bayrakta ve biathle erkek bayrakta da zirvede yer alarak organizasyonu 4 altın madalya ile tamamladı.

Genç sporcunun geçmiş başarıları arasında 2019 Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası’nda Bireysel Avrupa Şampiyonluğu, 2019 Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda Bireysel Dünya üçüncülüğü ve 2024 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’nda Erkek Bayrak Dünya ikinciliği de bulunuyor. Kurtulan, daha büyük hedefler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hedefler ve teşekkür

Modern pentatlonun güç, hız, denge ve stratejiyi bir arada barındıran bir spor dalı olduğunu belirten Kurtulan, deneyimli antrenörler eşliğinde düzenli çalıştığını ve bu sporun eğitim hayatına da katkı sağladığını vurguladı. Kurtulan, hedeflerini şöyle özetledi: "Uluslararası arenada yeni başarılara imza atmak istiyorum". Önümüzdeki yıllarda Avrupa Oyunları’na ve olimpiyatlara katılmak için çok sıkı çalıştığını söyleyen sporcu, genç yaşta destekleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükşehir Belediyespora teşekkür etti.

